男女性愛時應尊重彼此的感受，一名女子表示，先生做愛時總要求她把雙腿撐在半空中，接著用力頂撞她，使她的陰唇非常疼痛，加上姿勢不正確，導致她身體不斷位移，頭部碰撞床頭櫃，讓她超級想吐，事後和先生溝通，對方卻惱羞成怒說「A片都是這樣演的，女生都接受」，她氣得在網路發文，網友紛紛說，若無法改善建議離婚。

原PO昨（19）日於論壇《Dcard》指出，先生喜歡把她的雙腿打開，呈現女性躺在婦科手術床的姿勢，並要求她雙腿撐在半空中，接著生殖器進入她體內，開始用力頂撞，導致她陰唇疼痛，加上姿勢不正確，她的頭部一直撞到床頭櫃，令她崩潰「每次結束覺得胃在翻滾，很想吐」。

原PO事後和先生溝通，對方卻覺得被嫌棄，甚至大喊「A片都是這樣演的，所有女生都可以接受這種撞擊」，讓她當場爆氣「A片是A片，不要帶入現實生活。」

不少網友看了原PO的遭遇，紛紛撻伐，「A片都是演的好嗎？」、「他完全不尊重妳啊」、「沒常識又沒禮貌，這種人超討厭，自己老婆也不貼心憐惜一點，只顧自己爽就好」、「可以考慮離婚了，肯定是真的很痛才會上來問」、「滿好奇為什麼這麼不尊重人能變成老公，婚前不知道他會這樣嗎？」、「有離婚的可能性嗎？」