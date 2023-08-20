3輛大型重機嚴重毀損。（警方提供）

YouTube「山道猴子的一生」動畫爆紅，連帶重機跑山發生事故的影片也頻在網路上被瘋傳。近日一段驚悚影片流出，內容為大型重機騎士跨越至對向車道，高速與對向2輛大型重機對撞，經查是去年7月9日發生在新北市石碇區北宜公路24.1公里處的交通事故，3名騎士傷勢雖都不輕，所幸沒出人命，跨越車道的騎士警方依《道交條例》舉發，並以過失傷害罪嫌送辦。

「山道猴子」真實版 3重機在北宜山路撞成一團

該段影片為重機上的行車紀錄器畫面，車主跟隨前方1輛重機行駛，突然對向車道1輛重機疑似為閃避前方回堵車輛，從彎道處跨越雙黃線，先高速衝撞前車，再波及後方車主，3輛重機都嚴重毀損，違規的騎士左手骨折、左腳擦挫傷，先被撞的騎士左胸、左手腳、左髖骨多處骨折，後車騎士頭部及左側上半身多處擦挫傷，送醫救治後無生命危險。

轄區新店警分局表示，該起事故發生在去年7月9日上午，26歲陳姓騎士騎乘大型重機沿北宜公路往坪林方向行駛，至彎道時發現前方車輛回堵，疑因車速過快煞車不及，跨越雙黃線駛入對向車道，與對向大型重機騎士對撞，再波及後方另輛大型重機。事後警方依《道交條例》對陳男開單告發，並以過失傷害罪嫌送辦。

據新店分局統計，今年迄今北宜公路坪林路段發生受傷車禍156件，車輛損壞車禍60件，警方取締超速750件，跨越雙黃線708件，呼籲用路人遵守交通規則，勿超速、危險駕駛，保障自身與他人生命財產安全。