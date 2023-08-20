江宏恩、余秉諺、勇兔近日在苗可麗、陳志強主持的三立《阿姐萬歲》分享「原來八點檔這樣拍！演員們的心酸血淚」。余秉諺透露有次在湖裡拍攝溺斃劇情，當一切ok、他想要起來時卻因為腳被湖底的泥濘拖住，時間一久更出現昏迷狀況，好在工作人員發現異樣，趕緊把他拉出來，他心有餘悸的直呼：「我第一次腦中有人生跑馬燈經過。」

苗可麗表示，拍八點檔並不是那麼容易，什麼都要敢、什麼都要會，「跳樓、跳海、撞車、打巴掌、被砸，是八點檔的基本標配，演員真的很辛苦」。陳志強也分享曾在溪邊拍攝下水戲，當時是12月、1月天氣最冷的時候，穿著防寒衣，全身包保鮮膜還是在水中凍到受不了，也因在水中用力過猛導致過度換氣，後來上岸一直在火爐旁取暖，沒想到要拍攝時一站起來就暈倒，原因竟是在火爐旁吸了過量的一氧化碳，讓他表示當時真的差點掛掉。

勇兔也分享《一家團圓》剛開拍時，在寒流來的時候到海邊拍攝下水戲，拍到後面整個臉色發白、失溫，甚至劇組燒了一桶滾燙熱水往她身上倒，才讓她暖過來。

陳志強坦言，拍八點檔時睡覺時間特別少，常會拍到沒日沒夜，開玩笑表示有時候累到生無可戀，很想要一台車開過來撞一下，讓他能受傷好好休息，更笑說「好險後來有COVID-19，不需要被車撞，兩條線拿出來就能休息了！」

勇兔笑說，當時每次快篩時，都會閃過念頭希望結果出來是兩條線，因為真的太累，引來全場哄堂大笑。苗可麗更爆料因為休息時間少，丁國琳就直接買床墊，結果大家就一起去睡，她還會帶電鍋來煮粥給大家吃，表示就算拍戲再累也要苦中作樂。

雖然辛苦，但苗可麗這些年在八點檔的台詞都變成流行語，在網路上持續發酵，特別受到年輕族群的喜歡，有些雖已經過了十幾年了，但到現在走在街上還會聽到路人跟苗可麗說「送你一支番仔火」、「送你一桶汽油」，甚至連苗可麗最經典的「哩企係」也被網友整理剪輯成哩企係全集，讓她相當榮幸。