U18世界盃青棒賽將在31日台灣開打，中華隊今（20）日公布最終20人名單，今年加入紅人隊的林盛恩遭到割，總教練吳柏宏也做出說明，主要是與其他外野手相比，目前掌握現有的選手狀況都比較好，對林盛恩當野手目前無法掌握。

U18中華隊這次名單帶了林韋恩、陽念希、王彥恩、張峻瑋、陳睦衡、曾偉喆、林鉑濬、孫易磊8位投手，捕手則有胡孟智、林立恩，內野手王念好、徐紹宇、張趙紘、林劭威、黃天賜、李勛傑6人，外野手柯敬賢、許庭綸、邱鑫、林佳緯。

在玉山盃結束後先產生36人培訓隊名單，在6月19日展開第一階段集訓，進行9場藍白對抗賽後選出24人名單。經過第二階段集訓後中華隊最終20人名單出爐，不過卻沒有林盛恩，成為名單中最大亮點。

對於割愛林盛恩的原因，中華隊總教練吳柏宏表示，其實從國內選拔賽到藍白賽，一直期待林盛恩可以登板甚至定位後援為主，當然他當野手也是非常優異的一位的選手，可是目前都無法加入球隊一起訓練無法掌握狀況，所以已目前最好的人選選出最終名單。

吳柏宏強調，畢竟棒球是團隊要已團隊考慮下去做選材，跟其他外野手相比，目前掌握現有的選手狀況都比較好，而現在對林盛恩當野手目前無法掌握。