歷經去年與今年初的旱災，目前高雄市水情無虞，圖為旗山溪甲仙攔河堰。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁20日到旗山溪甲仙攔河堰視察，對於保留住洪水帶來的水資源，陳其邁說，每一滴水都很珍貴，他希望一方面儲存雨水，將洪水資源化，建立地下水庫，讓未來面對極端氣候時有更充足的水資源。

陳其邁視察甲仙攔河堰後表示，高雄越域引水到南化水庫，去年引水1.8億噸，這是跨縣市的區域調節。以高雄的高屏溪流域環境與地質而言，在洪水來時，可以將洪水資源化，補注地下水層，在枯水期時，讓抗旱水井有更多水源。不管是南化水庫、烏山頭水庫或與曾文水庫的聯通，計畫能如期如質在明年6月完工，確保高雄與台南供水穩定。

陳其邁也建議南水局，對於二仁溪流域的水資源，有更近一步的規畫，充分利用水資源，令工業用水無虞。

至於建設地下水庫，水利局表示，目前規畫11處補注區，有8個正在推動中，並持續補注地下水，由水利署與高市府的疏濬案執行，在補注後會再做地下水位監測。地下水位預估一個月後會回到平均值，但也希望未來能多下點雨，讓地下水位的深層高度能再高一點。

陳其邁也希望能善用每一滴水，他說，汛期來時，水一下子就流掉或奔往大海，相當可惜，甲仙攔河堰的水資源可以到南化水庫儲存。其次就是洪水資源化，希望下雨時能夠將雨水滯留在堤防內或堤防外做妥善規畫，並補注地下水層，也就是地下水庫的概念。