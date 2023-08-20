國民黨台北市北中正、萬華立委參選人至今未定，北市議員郭昭巖昨晚錯框在Line群組開嗆「國民黨在萬華中正要掛了」、「你們視而不見繼續拖」等語隨即收回訊息，引發熱議。郭昭巖20日表示，她只是想向黨部反映基層心聲，卻不小心傳錯群組，既然已被媒體曝光，期盼黨加速提名作業，在立委及總統大選扳回一城。

郭昭巖表示，她身為民意代表，有責任向黨部反映在地民意跟基層心聲，只是昨晚不小心傳到黨籍議員群組。

她也解釋，最近不論走到哪裡，大家都在問國民黨到底要不要提名參選人，畢竟距離大選不到5個月，很多支持者都相當憂心。何況疫情重創萬華、「萬華破口說」，都讓萬華人心裡難過，不只藍營支持者，很多中間選民也想來支持藍營，國民黨在北中正、萬華本有機會拿回一席，但一直沒提名人選，支持者難免憂慮、失望，中間選民也會放棄，對總統大選相當不利。

郭昭巖說，實在太多基層急又氣憤，認為國民黨再不提名，支持者很可能轉向支持參選人，她們其實也很憂心，而且國民黨輸在起跑點，再不讓黨部知道地方的憂慮，未來不見得能拉回支持者。

她指出，既然傳錯群組的訊息被媒體暴露，期盼國民黨加速提名作業，才能在立委跟總統選舉扳回一城，否則很多看板都被其他參選人掛走，讓人以為國民黨不推人，而轉向支持其他人。

針對外界認為國民黨不提名人選是因為藍白合被當成談判籌碼，郭昭巖說，不至於禮讓，黨部主委黃呂錦茹也曾向她說不可能，只是黨部考量很多，她建議聽取在地民意，太多無謂考量只會影響選情。