警方巡邏發現小貨車兀自停在外側車道，趨前赫然發現駕駛竟呼呼大睡，緊急叫醒解危。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市員警日前在東區大智北路，發現1輛貨車兀自停在外側車道，阻礙交通且險象環生，趨前勸導時赫然發現，劉姓司機趴在方向盤上睡得不省人事，緊急敲窗叫醒。劉說，他感冒服藥後出門送貨，沒想到，車子冷氣故障猶如烤箱，又因藥效發作，他才不由自主地昏睡，員警聯繫雇主將他接回照顧休養。

台中市第三警分局立德派出所員警15日下午1時許巡邏至東區大智北路時，發現1輛小貨車停在外側車道，趨前勸導，竟發現23歲劉姓駕駛竟趴在方向盤昏睡，員警槍打車窗叫醒他，他精神恍惚醒來數度搖頭表示，只是身體不舒服，不須協助。

劉男表示，他罹患感冒，服藥後自認沒問題便出門送貨，沒想到，車子冷氣竟故障，車內宛若烤箱，加上感冒藥效發作，他才不由自主地昏睡路中間，員警趕緊聯繫其雇主，並通報救護車到場。

救護人員察覺車內很悶熱，劉男不但沒有流汗，而且四肢冰冷，請他到冷氣的救護車內休息後，精神略為提振、雇主也趕到現場，劉拒絕送醫，由雇主接回休息。

警方表示，因感冒藥效發作，劉無法抑制想睡的生理反應，便在大馬路中呼呼大睡，幸好有拉起手剎車，才沒有發生任何意外。