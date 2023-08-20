加拿大西部最近野火肆虐，卑詩省宣布進入緊急狀態外，官員同時呼籲居民注意警訊撤離；至於想來災區拍照，或是施放無人機，當局表示這些行為既妨礙救災，也觸犯法律。

綜合法新社與路透社報導，卑詩省（British Columbia）官員表示，「嚴重且快速變化」的野火，威脅著風景秀麗的歐肯納根谷（Okanagan Valley）大部分地區，包括以划船和健行知名的基羅納（Kelowna）在內。

卑詩省應急管理及氣候準備廳長馬博文（Bowinn Ma）表示，基羅納狀況「高度不穩定」，並說約有3萬人接到疏散命令，另有3萬6000人處於戒備狀態，等待警訊準備隨時撤離。

馬博文在下午的新聞記者會上說：「疏散命令發布時，遵守命令是絕對、絕對的重要。」

「這不僅是對屋內的人生死攸關，而且對那些試圖回頭懇求人們離開的第一線救難人員來說也是如此。」

基羅納這座擁有15萬人口的城市現為濃煙籠罩，是加拿大今夏最新一個遭野火襲擊的人口密集區，加國境內的野火已導致數百萬英畝土地變焦土。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，他已與卑詩省省長尹大衛（David Eby）討論「變幻莫測且極具破壞力的野火情勢」，並且承諾提供聯邦資源來因應災難。

與此同時，鄰近卑詩省的西北地方（Northwest Territories），野火促使地區首府黃刀鎮（Yellowknife）民眾撤離，使這座大約有2萬人的偏遠城市頓時成為鬼域。

偌大的風勢持續將野火推向黃刀鎮，但今晚的降雨使得氣溫驟降，讓災情有所緩解。西北地方的環境廳長湯普森（Shane Thompson）今天在社群媒體X（過去名稱為推特）表示，自16日下令撤離以來，大多數民眾已透過陸路離開，有數千人則是搭乘緊急航班離開。

湯普森補充說：「大約1000名必要的工作人員仍留在黃刀鎮及周邊地區。」

杜魯道昨天與自黃刀鎮撤出民眾會面後告訴記者，持續的火災造成「可怕損失」，撤離民眾抵達亞伯達省（Alberta）艾德蒙頓（Edmonton）後，不知何時才可以回家。

卑詩省官員同時向爭看野火的旅客和無人機玩家表示，在快速蔓延且不可預測的野火肆虐之際，他們可能妨礙救災工作，不受歡迎。

有些遊客在社群媒體發布了他們的野火經驗，還有人在火災區域排隊爭睹森林大火。

卑詩省森林部長羅斯頓（Bruce Ralston）在記者會上表示：「無人機對執行救火的飛行組員是重大威脅」，「現在不是拍攝野火照片的時候，在火區飛行不僅不負責任，而且違法。」

羅斯頓同時要求民眾遠離湖泊，消防飛機正利用這些湖泊補充滅火用水。

現年33歲的邵尼爾（Brent Saulnier）談到他花20小時開車返回亞伯達省卡加立（Calgary）家中時說：「離開黃刀鎮，你就像在駛入煙霧中」，「我從沒開車經過這樣的地方，道路是開放的，但道路兩邊都是熊熊大火。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120820