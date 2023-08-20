交通部觀光局參山國家風景區管理處邀請大人小孩都喜歡的紙風車劇團，於今晚7點在彰化縣員林市圓林園滯洪池生態公園，演出結合音樂、黑光、魔術、特技與大型布偶的奇幻兒童大戲「蕃薯森林奇遇記」，開演前半小時將舉辦有獎徵答，送出神祕好禮！

參山處長曹忠猷指出，「紙風車劇團」的表演向來受到大小朋友喜歡，該處今年夏天邀請「紙風車劇團」到彰化演出共3場，也藉此向各界推廣八卦山風景區觀光旅遊資源，及打造中彰觀光圈品牌。

今晚由「蕃薯森林奇遇記」打頭陣在員林市「圓林園滯洪池生態公園」演出，該劇擁有豐富的情境，故事的角色串聯中西童話，演員造型多樣，色彩鮮豔，角色人物及服裝造型鮮麗，場景魔幻，故事中的大貓、大鼠出場時，預計將引起大小朋友的驚呼。

主辦單位這次加碼在開演前30分前，於現場進行有獎徵答活動，將送出實用的帆布包，以及立法委員陳素月提供200份小禮物，贈送給提早到場的大小朋友。

曹忠猷表示，希望這樣的戲劇表演及藝術美學能結合區域觀光，吸引國內外旅客深度體驗文化之美及增加造訪次數，更能跨域深入各地、拉長旅遊天數，在擴大觀光能量的同時，提升旅遊的文化內涵，增加八卦山風景區的觀光產值。