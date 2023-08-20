一名女網友與男友交往4年，兩人約定好不能使用交友軟體，但她最近發現，男友與兩位正妹網友聊天，且推特追蹤了150名網黃（在特定網站平台經營自家情色影片頻道）、40名茶妹，共追蹤190人，讓她傻眼，連網友也看不下去，「追蹤40個茶妹妳也能接受哦」、「如果我是妳，我會分」。

一名女網友日前在Dcard發文，平時與男友會互看手機，發現最近男友開通Dcard抽卡功能來交友，抽到兩名正妹網友剛開始聊天，且在男友的推特看到更噁心的一幕，「他的twitter帳號追蹤190人，大約有150個網黃、40個茶妹。」

原PO說，兩人在台北同居，男友老家在台中，剛好他追蹤的茶妹也是在台中服務，雖然原PO心中懷疑男友偷吃，但推特訊息沒有可疑對話紀錄，加上男友工作很忙，好像也沒時間出去亂搞，讓原PO很猶豫，上網問「嚴重程度0-10分給幾分？」、「應該不是所有男人都這樣吧！還是誰來把我罵醒。」

貼文曝光後，許多網友看呆，紛紛留言：「40個茶妹妳也能接受哦，還問什麼嚴重程度的分數，有夠瞎，感覺就噁男啊」、「100分，追蹤茶妹就是沒救了」、「垃圾收好，別放出來害人了」、「這你還不醒我連罵都不想罵，反正你都忍四年了，看樣子還可以再忍40年」。

還有過來人表示，「相信女人的第六感吧，我前男友手頭不寬裕月薪3萬初都能去喝茶了，平常跟我說很忙，結果再沒時間都能犧牲睡眠時間半夜偷跑出去找茶」。