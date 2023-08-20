23歲日本女星藤咲凪擁精緻五官和白皙肌膚，不科學的絕美顏值一度被懷疑是「AI造假」，她也因此擁有「國寶級美少女」的稱號，不過藤咲凪卻在節目中自爆是單親媽媽，育有3歲和1歲女兒，還曝光她帶孩子的日常生活，消息曝光引發網友熱議。

藤咲凪2017年參加全日本女高中生選美大賽，隔年進軍寫真界，並在2022年加入現在的經紀公司，和小野綠組成「最終未來少女」出道，藤咲凪擁精緻五官和白皙肌膚，不科學的絕美顏值一度被懷疑是「AI造假」，直到她曬出證件並現身節目露臉，外界才相信她是真有其人。

不過藤咲凪卻在節目中自爆是單親媽媽，育有3歲和1歲女兒，節目還公開她照顧一對女兒的日常生活，不論是背著孩子下廚、餵她們吃飯、哄睡等樣樣來，但藤咲凪看起來完全不像媽媽，反而像大姊姊，網友還驚呼，她的經歷和日本漫畫《我推的孩子》女主角根本一模一樣。

藤咲凪事後在推特表示，自己的人生在這幾年就像坐雲霄飛車，有機會的話，很樂意對大家分享自己的故事，她也喊話：「今後會以母親和藝人的身分繼續努力，請大家多多支持」。