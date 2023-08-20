民眾黨總統參選人柯文哲今（20）日接受《中天新聞》主播盧秀芳專訪，談到兩岸議題時，透露已故前總統李登輝曾傳授他一個「撇步」。

柯文哲表示，九二共識在台灣已被汙名化，換個名詞會比較好跟大陸溝通，他認為由於有相同的文化背景，相對來說，台灣跟大陸溝通，會比美國跟大陸溝通來得容易。

盧秀芳好奇，若把九二共識的名稱換掉，大陸是否能接受？柯文哲坦言，這還需要跟對方談。

來賓、前立委郭正亮則指出，總統蔡英文於2016年、第一任期的就職演說時，強調會遵守中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其相關的規定，但大陸並未讓她過關，因為北京要的是法律上清楚的定位，不是兩岸一家親這種感情面的說法。

對此，柯文哲說，李登輝曾告訴他，如果被大陸問兩岸是什麼關係，就回答「特殊關係」，若被進一步追問有多特殊，就說「非常特殊」，也就是兩國論提到的特殊國與國關係，只要強調特殊即可，少提國與國的部分。