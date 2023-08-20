行人零死亡推動聯盟舉辦的還路於民大遊行今日登場，下午在凱達格蘭大道集合，隊伍預計下午4時出發，稍早集合現場開始下起大雨，主辦單位表示，不管雨會不會停，但相信等等會有更多人加入，並重申5大訴求，盼政府重視行人路權並回應訴求。

遊行集合不久，天空突然降下傾盆大雨，民眾紛紛撐傘或躲進兩旁帳篷，但大雨澆不熄主辦單位的信心，聯盟喊話，「下雨有台灣的駕駛可怕嗎？有台灣的交通環境可怕嗎？」不管雨會不會停，相信等一下會有更多人加入，遊行之後也會有越來越多人加入行人零死亡願景的認同。

遊行發起人YC表示，提出的5大訴求包括提出健全行人設施、重建交通法治、改革駕訓即考驗制度、執法捍衛行人路、台灣零死亡願景等。今天若有遇到交通部長王國材，則會當面傳達，並希望民進黨政府能盡快針對訴求回應及改善。

YC說，今天有很多政治人物到場，他們也很擔心會變成選舉的空頭支票，因此各政黨以黨為單位、指派1人發言，每個政黨有5分鐘，僅限說明交通與行人相關議題。

YC指出，交通規劃最能改的，就是路口瘦身和人行道拓寬，例如台南女童事件後，路口1個月內就完成改善，因此聯盟認為這是能最快做到的改變。