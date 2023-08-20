距離2024大選不到5個月，國民黨至今未決定台北市北中正、萬華立委人選，台北市議員郭昭巖錯框在LINE群組開嗆「國民黨在萬華中正要掛了」、「你們視而不見繼續拖」等語。有意參選的台北市議員應曉薇20日則表示，她已經做好準備，也沒有任何焦慮心態，如果被國民黨提名，就是一定會贏。

應曉薇同時是綜合格鬥協會榮譽主席，正在泰國曼谷陪國手參加首屆綜合格鬥亞錦賽。針對國民黨提名問題，應曉薇今天說，她沒有任何焦慮心態，也已經做好準備，如果國民黨提名自己，她就是一定會贏。

郭昭巖19日在國民黨Line群組指出，到現在還沒提，很多支持者跑了，以為國民黨不提，改支持于美人，宮廟則改支持吳沛憶，也提到國民黨在萬華中正要掛了，大家罵死黨部，你們視而不見繼續拖，原本可以贏的，因為萬華人普遍很討厭民進黨，但現在要輸了，隨後郭收回訊息。

郭昭巖20日解釋，她只是想向黨部反映基層心聲，卻不小心傳錯群組，既然已被媒體曝光，期盼黨加速提名作業，在立委及總統大選扳回一城。