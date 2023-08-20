國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（中）20日前往三重先嗇宮參加「宗教界護國和瘟暨新冠疫情往生者超薦法會」。（黃世麒攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（左二）20日與前立法院長王金平（右二），在三重先嗇宮參加「宗教界護國和瘟暨新冠疫情往生者超薦法會」。（黃世麒攝）

三重先嗇宮今(20)日在廟埕旁廣場舉辦「全國宗教界護國和瘟消災超薦祈福圓滿法會」，集結10大宗教教派為新冠肺炎往生者誦經祈福，新北市長侯友宜、前立法院長王金平也前往現場上香祈福，期亡者離苦得樂，生者祥和安樂。

王金平先一步在早上10時許到達現場，在先嗇宮董事長李乾龍的陪同下進入先嗇宮參香，隨後步入隔壁的法會現場，而侯友宜則在30分鐘後抵達，同樣在李乾龍的陪同下先進入先嗇宮參香，接著轉會場。

侯友宜表示，宗教信仰是人民精神支柱，也是安定人心重要力量，疫情中，許多人失去了親情、友情、愛情，無法好好送走最親愛的人，這是難以彌補及彌平的傷痛，感謝先嗇宮及各教派舉辦莊嚴法會撫生慰亡，讓冥陽皆吉祥，也期盼藉由宗教力量，讓社會恢復平靜、消災弭劫，人人心安平安。

李乾龍表示，前兩年舉辦超薦法會，藉以哀悼新冠肺炎及台鐵太魯閣號事故不幸亡者，今年再次集結中國佛教會、中國宗教徒協會、一貫道總會等10大宗教團體聯合舉辦超薦圓滿法會，匯集宗教界慈悲願力，讓亡靈藉由聽經聞法，前往極樂淨土，同時為人民及國家社稷祈福。

中國佛教會理事長淨耀法師指出，法會集結宗教和諧共振力量，展現宗教活力及對社會的關懷，同興悲願共同圓滿成就「和瘟平安 護國吉祥 逝者靈安 生者康泰」殊勝功德。

除了今日圓滿法會，先嗇宮慶讚中元活動也陸續展開，現場已豎起3支20公尺以上燈篙，指引好兄弟前來享祀，農曆7月14日(本月29日) 也將於忠孝橋下淡水河畔施放水燈，普照幽明；特別的是，萬盞蓮花燈由先嗇宮義工阿媽摺製而成，放置於廟殿型「水燈頭」內，一幢幢結合了糊紙、彩繪和剪紙工藝的「水燈頭」，手工相當精細，由船筏載到河中施放。

新北市民政局長柯慶忠表示，三重先嗇宮秉神農大帝精神，積極推動各項公益，每年中元普度引渡亡靈外，也都會為重新橋上意外身亡的孤魂立牌位，並為寵物立超薦牌位，同時捐贈白米、食用油、乾麵等普度供品予市府愛心大平台分贈弱勢家戶，展現慈悲濟世理念，年年榮獲本市績優宗教團體肯定。