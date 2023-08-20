台東縣政府結合新北市銀光未來創新協會，連續5年推動「老花正潮」敬老好視力活動。（蔡旻妤攝）

台東縣政府結合新北市銀光未來創新協會，連續5年推動「老花正潮」敬老好視力活動，今日配合關山鎮德高部落豐年祭為長輩免費配鏡，縣長饒慶鈴與銀光未來創新協會創辦人朱立倫參加，關心部落長者，讓長輩看得更清楚。

饒慶鈴表示，基於照顧年長者視力保健，縣府自2019年推動台東縣「老花正潮」好視力專案，2021年起以縣預算加碼補助，為全國第1個將免費配鏡年齡下修至60歲的縣市，迄今約有1萬9326名60歲以上縣民擁有專屬老花眼鏡，為年長縣民提升視力保健、延緩視力老化。

今年服務再加碼擴大，增加55歲以上原住民及身心障礙者，均可獲得終身補助1次500元免費配鏡服務，全縣約7700位的55-59歲原住民及身心障礙者皆能受惠。感謝銀光未來創新協會創辦人朱立倫，持續媒合社會資源愛心善款，捐贈給台東作為敬老好視力公益專案使用。

朱立倫指出，2017年開始從新北出發，進而走到宜蘭、雲林、台東、台北、桃園、屏東、新竹等8個縣市，謝謝縣府團隊支持及協助推動。不但將原65歲長者才符資格免費配鏡年齡，為全國第1個下修至60歲縣市，現又嘉惠55歲以上原住民及身心障礙者，新北市銀光未來創新協會匯集捐款並攜手公益眼鏡行、驗光師、眼醫師等力量推行，讓25萬名長者以專業驗光配1副適合自己眼鏡，同時預檢眼睛健康，藉由配鏡驗光，讓眼睛健康診察，並從中篩出無數罹患青光眼、白內障、黃斑部病變而不自知的長輩，導引他們受正確治療。

社會處提醒，設籍台東縣年滿55歲身心障礙者及55歲以上原住民；年滿60歲長者，若尚未申請，可持身分證及個人印章12月31日前至縣內16間公益敬老眼鏡行免費驗光配鏡：太陽堂眼鏡、姜姜驗光所、看見驗光所台東店、宏明鐘錶眼鏡公司、仁愛眼鏡行、寶島眼鏡中華店、蘋果眼鏡、榮成驗光所、精光堂鐘錶眼鏡行、樹人驗光所、景生眼鏡、寶島眼鏡正氣店、經典眼鏡行、小林眼鏡行台東店、精工眼鏡行、晶瑩時尚眼鏡行。