中國人民銀行、金融監管總局、大陸證監會3部分18日聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範化解金融風險有關工作，強調要繼續落實好穩健貨幣政策精準有力的要求，用好政策空間、找準發力方向，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強，同時金融支持實體經濟力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續。主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用。

會議中表示，還要注重保持好貸款平穩增長的節奏，適當引導平緩信貸波動，增強金融支持實體經濟力道的穩定性，並注意挖掘新的信貸增長點，大力支持中小微企業、綠色發展、科技創新、製造業等重點領域，積極推動城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施建設。調整優化房地產信貸政策等。

此外，也要繼續推動實體經濟融資成本穩中有降，規範貸款利率定價秩序，統籌考慮增量、存量及其他金融產品價格關係，切實發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。

另外，會議要求金融部門要認真貫徹防範化解重點領域風險的精神，統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，豐富防範化解債務風險的工具和手段，強化風險監測、評估和防控機制，推動重點地區風險處置，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

根據澎湃新聞報導，此次會議由中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝，金融監管總局黨委委員、副局長肖遠企，大陸證監會黨委委員、副主席李超出席會議並講話。

會議也強調，今年持續支持實體經濟恢復發展和回升向好，前7月新增人民幣貸款16.1兆元、較去年同期多增加1.67兆元、廣義貨幣供應量（M2）、社會融資規模、人民幣貸款餘額也保持較快增長。同時社會融資成本繼續下降，1到7月企業貸款利率為3.94％，年減0.35個百分點，金融支持重點領域和薄弱環節取得顯著成效。