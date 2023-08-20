味全龍重炮手吉力吉撈・鞏冠近況火燙，結果卻在18日比賽跑壘時拉傷大腿，在昨天被降二軍休養，總教練葉君璋賽前被問到此時有些面色凝重，「希望就是2個禮拜後能回來，但我覺得超過的機率應該滿高的，尤其拉傷很難預測，太著急的話可能會更嚴重。」

來到下半季，吉力吉撈火力持續升溫，近期是連6場有安打表現，下半季敲出7轟，以極快速度累積全壘打數，以14轟僅差暫居全壘打王的樂天桃猿廖健富1支，但卻在前役5局下敲安後，跑壘時不慎拉傷右大腿後側。

葉總表示，吉力吉撈的傷至少要休2個禮拜左右，算是滿嚴重的拉傷。龍隊在全年度及下半季戰績目前都暫居第1，近期又是4連勝狀態，球隊主要重炮手卻在此時受傷，也讓葉君璋面色有些凝重，「這也沒辦法，就是有可能會遇到這種狀況，但我覺得（林）智勝應該OK啦！」

對於吉力吉撈的傷勢，葉君璋希望就是2周後歸隊，但他也做好超過的心理準備，尤其拉傷很難預期復原時間，若太著急可能又會造成二次傷害，「2個禮拜就算是不幸中的大幸了。」

今天龍隊也拉上昨天新註冊的全浩瑋，希望他能在比賽後段貢獻他近期不錯的打擊手感；而今天先發指定打擊任務則交給「大師兄」林智勝。