民進黨台中市立委第八選區候選人謝志忠（左）20日於豐原第一市場展開掃街，正式宣告2024立委選舉陸戰開打，豐原第一市場自治會長蔣永水（右）送上蘿蔔、蒜苗預祝當選。（謝志忠競選團隊提供／潘虹恩台中傳真）

國民黨現任立委江啟臣持續關心地方，日前一早就去新社會勘搶通大雨坍方中斷的道路，用服務、專業與熱忱爭取民眾支持。（立委江啟臣辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

民進黨台中市立委第八選區候選人謝志忠20日於豐原第一市場展開掃街，正式宣告2024立委選舉陸戰開打，並向鄉親報告希望挑戰立委為鄉親爭取更多經費與建設；而國民黨現任立委江啟臣持續關心地方，把握每個與選民溝通的機會，盼用服務、專業與熱忱爭取民眾支持。

台中市立委第八選區民進黨派出資深議員謝志忠，挑戰現任江啟臣。謝志忠與團隊20日上午9點多來到豐原區第一市場拜票，掃街近一個半小時期間，鄉親反應熱烈，豐原第一市場自治會長蔣永水也送上蘿蔔、蒜苗祝賀。謝志忠說他有幸成為五連霸議員都是豐原鄉親的疼惜與照顧，首次市場掃街選在第一市場，除了感謝鄉親20年的照顧，也和大家報告他將更上一層樓挑戰立委。

謝志忠強調，他絕對不會離開豐原，選立委是要擴大服務範圍、拉高建設層級，請鄉親繼續支持，讓他可以到中央為地方爭取更多的經費和建設。他也絕對會用更認真、更努力的服務，不負鄉親的期待，全力找回豐原山城的光榮感。

謝志忠指出，今天掃市場遇到許多熟悉的老朋友，沿路上每個鄉親熱情的喊話、握手、擁抱，都讓自己十分感動，十分感謝鄉親的加油與鼓勵，讓首場掃街就有如此高昂的士氣，對於明年當選立委有百分之一百的信心。

而對手江啟臣近日持續關心地方，包括18日會勘緊盯豐原軟埤溪水環境改善工程進度，19日一早就去新社會勘搶通大雨坍方中斷的道路，20日則參加眾多地方普渡活動發放數千把扇子，把握每個與選民溝通的機會。江啟臣表示，不管是市場掃街、地方行程，或是選民服務、問政發聲、爭取建設，這些都是他的工作日常，更是長期性、不間斷的努力內容，不是選舉才來做做樣子，更不會因為選舉而中斷或改變，希望用服務、專業與熱忱爭取民眾支持。