高雄市農業局於19、20日連續兩天在旗山糖廠舉辦「金夏物語」文創市集，圖為民眾體驗手作課程。（農業局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市農業局於19、20日連續兩天在旗山糖廠舉辦「金夏物語」文創市集，主辦單位旗山糖廠社區發展協會結合了實境解謎、手作體驗、音樂表演等活動，甚至串連東高雄特色小農，文創商家及在地社區夥伴一同擺攤，為民眾與孩子提供熱鬧的活動。農業局希望藉此能促進農村再生計畫，為年輕人提供返鄉就業的機會。

台灣早期曾有「香蕉王國」的美譽，當時旗山香蕉占全台輸出日本的香蕉比例超過6成，因而有了「香蕉之城」及「香蕉的故鄉」的美稱。這次活動名稱「金夏物語」的金，除了代表香蕉的顏色外，糖廠社區發展協會也將香蕉變成黃金，將香蕉發展成全株利用，從田野到製造，食用到染製，邀請大家一起來感受香蕉全株利用的過去文化與未來生活。

高雄市農業局長張清榮表示，「金夏物語」文創市集活動不僅是為了豐富市民和遊客的暑假體驗，更是展現了高雄市農村社區的獨特魅力與驚喜。高雄農村社區透過農村再生計畫，市府將環境、產業、文化和生態結合在一起，並持續推動社區的發展，為年輕人提供了回歸家鄉的機會，同時也透過環境教育、食農教育等豐富的體驗活動，傳遞著當地的知識與文化。

農業部農水署台南分署長邱啓芳也指出，中央一直與高雄市政府農業局密切的結合推動農村再生，而旗山糖廠社區就是一個成功案例，除了展現了農村的創新、文化和活力，也通過多樣化的活動內容和社區緊密合作，未來也希望更多的農村再生社區能為高雄帶來多樣的活力與創意。