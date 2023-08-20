近年青年街舞運動格外盛行，為了讓高雄東九區的青年學子也能接受舞蹈老師的專業指導，高市府青年局將於8月27日在美濃國中舉辦免費「暑期山城一日街舞營」，目標要讓零舞蹈基礎的同學也能在老師指導下速成排舞MV，透過營隊形式領會跳舞的快樂，盡情揮灑青春汗水。

青年局長張以理表示，街舞作為次文化的體現，不僅可以讓學生從跳舞中保持身體活力、紓解壓力，學習和表演舞蹈也能幫助青年建立自信心、培養合作精神，同時也有助於自我了解，學會以自己的方式表達個人想法。

張以理指出，近來因嘻哈文化、韓團舞蹈在校園流行，越來越多年輕學子愛上街舞，為了讓高雄東九區的青年學子在學跳街舞時有專業老師指導，青年局特別選定在美濃國中舉辦街舞夏令營，希望讓不同地區的同學建立連結，形成他們獨特的共同體感和夏日回憶，也藉此促進城鄉交流。

青年局指出，街舞夏令營活動全程免費，就算零基礎也能參加，老師們會將每個舞蹈動作拆解示範，在學員仿跳後親自指導，即時修正，與自己在家看影片學跳舞是截然不同的效果，歡迎國中以上、喜愛街舞的青年朋友踴躍報名。