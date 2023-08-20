苗栗一名女子玫玫（化名）與前男友小哲（化名）分手後，刪除對方臉書好友，怎料此舉引發小哲不滿，他為復仇竟擅自登入玫玫IG、FB與電子信箱帳號並更改密碼，導致玫玫無法登入，不僅如此，小哲更曾傳訊恐嚇玫玫「妳可以去死一死嗎」，玫玫最終受不了選擇報警提告。法官依犯恐嚇危害安全罪，處罰金6000元，得易服勞役；又犯無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役30日，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，小哲（化名）與玫玫（化名）前為男女朋友，2021年7月至9月19日間之不詳時間，小哲以通訊軟體LINE傳送「妳可以去死一死嗎」、「去死」等語予玫玫，以加害生命、身體安全之事恐嚇玫玫，致其因而心生畏懼、危害於安全。

不僅如此，小哲因不滿於玫玫將其從臉書好友列表刪除，另於同年7月至9月19日間，未經玫玫同意，接續無故輸入密碼，登入玫玫Gmail信箱、Instagram、臉書帳號，並變更玫玫帳號之密碼，以此方式侵入玫玫個人網頁並變更電腦之電磁紀錄，致生損害於玫玫對帳號管理之正確性。

同年9月19日晚上，玫玫欲使用帳號，發現密碼已遭小哲更改而無法登入，事件才曝光。

法官審酌小哲不思以理性之方式處理感情問題，未能控制自己情緒，而犯恐嚇犯行，又未經玫玫同意即使用其所有之帳號密碼，而無故侵入並變更玫玫所有之電磁紀錄，所為實屬不該。

法官衡量小哲犯案之動機、目的，其以傳送訊息之方式向玫玫恫嚇、變更其所有帳號之密碼之犯罪手段，及使玫玫精神上產生恐懼、財產上遭受損害之程度；兼衡小哲無前科，犯罪後雖坦承犯行，但未與玫玫和解之態度；法官依犯恐嚇危害安全罪，處罰金6000元，得易服勞役；又犯無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役30日，得易科罰金，可上訴。