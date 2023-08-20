台北市中山區民生東路二段昨晚出現1公尺坑洞，民進黨中山、北松山立委參選人謝佩芬20日反問，中山區出現安全問題，當地立委王鴻薇人在哪裡？更批王不善盡在地立委基本責任，跑去監督、抹黑屏東國際棒球場，荒謬至極。王鴻薇反擊，她身為中華民國立委監督全國是職責，地方服務也沒有懈怠，不需要「空降口水部隊」說三道四。

謝佩芬今在臉書發文表示，王鴻薇身為中山、北松山立法委員，罔顧在地居民生命安全，整天忙著博聲量，樂當不分區立委，不盡身為在地立委的基本責任，跑去監督屏東市政，更抹黑屏東國際棒球場，荒謬至極，並強調身為民代，應請北市府說明並檢討工務局專案路段改善經費運用情形，給市民一個安心的交代。

王鴻薇回應，中山區民生東路二段出現天坑，民進黨參選人急著做文章、搏聲量，實際上她的服務團隊一開始便向自己回報消息，市府也迅速將天坑圍起來維護用路人安全。

她也提到，近日地方有許多普渡，自己盡量每一場趕到，和大家一起祈求地方上一切平安、風調雨順。尤其8月初至今，晴光市場附近已經發生多次大停電，不論幾點發生，服務團隊都在第一時間趕到，通知台電協助處理。

王鴻薇強調，她是中華民國的立法委員，監督全國各地缺失是職責，地方上的服務，也不會有絲毫懈怠，不用一個空降口水部隊來說三道四。

謝佩芬回應，王鴻薇如果不關心地方、不重視對選民的承諾，那就讓願意付出的她來做，重視選區是民意代表的職責本分，善意提醒與監督不叫做說三道四、更不該被用貼標籤的方式來霸凌。