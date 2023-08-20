電影於京都取景，拍下開往天橋立的公車駐足在橋上。（甲上提供）

京都知名景點天橋立。（甲上提供）

日本愛情電影《快一秒的他》集結實力派男神岡田將生、新生代大勢女星清原果耶飾演快男慢女CP，特別設定原片角色性別翻轉，並將舞台搬至古城京都，復古元素加上撒糖劇情，令台灣粉絲相當期待大銀幕放映。導演山下敦弘日前來台，率編劇宮藤官九郎合體原作《消失的情人節》導演陳玉勳，暢聊創作秘辛。

作為日本前首都，京都吸引全球無數遊客慕名參訪，其中被譽為「日本三景」之一的天橋立，有「海之京都」別稱，不若市區喧囂，其周邊皆是療癒海景，還有四季鮮明的自然風光。編劇宮藤官九郎透露，當地除了人文風景極具特色，交通方式以公車為主，讓片中重要畫面更容易拍攝。

尤其原作《消失的情人節》一場公車開到海邊的重頭戲，「天橋立」完美符合場景條件，最終拍板定案前往京都拍攝，最後也將美景盡收於作品，搶先看過首映的觀眾讚嘆看完電影後想立刻飛到京都，來趟朝聖之路。

宮藤官九郎與陳玉勳於座談會上對談，忍不住公開表白：「我沒有看過這樣的喜劇！很驚訝台灣竟然有這樣的電影。」山下敦弘直言陳玉勳的作品風格無法被複製，做出男女轉換的決定之後，才找到屬於自己的風格和路線。

挑戰改編金馬獎最佳劇情片《消失的情人節》，山下敦弘強調希望觀眾在看完改編作之後，可以感受到和台灣原作一樣的餘韻，山下敦弘形容電影籌備過程像是在拆解一道難題，再加入自己的原創性，唯有一個地方改編最多，「主角在親情和家庭上，這部分比台版還要強烈，在日版可以看到後面加入許多親情的比重。」電影9月1日在台上映。