味全龍重炮手吉力吉撈・鞏冠在18日比賽中拉傷右大腿後側，在狀況正好時卻碰到傷勢來襲，讓他覺得有點可惜，現在能做的就是養傷、盡快歸隊，而他的空缺交給林智勝補上，「大師兄」笑說：「希望能補到火力，不要是斷棒。」

吉力吉撈在昨天被降下二軍養傷，今天仍隨一軍到桃園比賽，賽前他也與經典賽隊友林子偉相見歡，「好久沒見到他，現在我們在同聯盟打球，之前在美國時也沒有同聯盟過，覺得很不真實。」

談到自己的傷勢，吉力吉撈表示，拉傷會影響到跑步，這幾天就先治療，看過幾天能不能夠開始慢跑，他苦笑說：「至少現在還可以走路，之前有一次拉傷連走路都沒辦法。不過現在比較苦惱的是穿襪子比較不方便。」

在手感正燙時受傷，吉力吉撈也感到十分無奈且可惜，但他轉念正向面對傷勢挑戰，「現在就好好養傷、趕快回來，球隊還有（林）智勝、（劉）基鴻、（李）凱威，所以也不會太著急，因為如果二度傷害可能會更嚴重。」

而今年教練團賦予林智勝關鍵時代打任務，現在因為吉力吉撈受傷重回先發行列，他認為，現在身體狀況都很不錯，不管是什麼任務就是把它做好，「希望能夠補到球隊火力，而不要是斷棒，希望能盡力符合他們的期待。」

林智勝認為，不管是先發還是代打，每天要做的事情都是一樣的，「都是在旁邊觀察投手。」至於其他人認為代打比先發更困難，他說：「代打本就是一翻兩瞪眼的東西，盡力去做就好，把練習的準備好，上場就順其自然。」

賽前林智勝也一起加入吉力吉撈、林子偉的談話，「就是歡迎他回來，他回來的時候就有跟他聯絡，期待他能為台灣帶來更多不一樣的火花，他的能力依舊，只是變得更成熟而已。」