高雄市橋頭區「好合文創股份有限公司」及「1901白屋莊園婚禮」串連數十家在地產業及婚禮廠商，於8月20日舉辦「0820恁爸愛你－婚禮幸福打造日」，圖為與會人士合影。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

今天是8月20日，高雄市橋頭區「好合文創股份有限公司」及「1901白屋莊園婚禮」串連數十家在地產業及婚禮廠商，舉辦「0820恁爸愛你－婚禮幸福打造日」，透過市集攤位擺設與情境式活動，以「婚禮打造」為題，提供新人多樣化的選擇。

主辦單位表示，希望透過市集攤位擺設與情境式活動，以「婚禮打造」為題，藉由多元的攤位內容及專業的婚禮講堂提供正在籌備婚禮的新人多樣且豐富的選擇，並促進婚禮產業。

橋頭區長車世民與台糖高雄區處副處長姜昭成出席，兩人感受年輕世代展現的各式創意能量，異口同聲地贊同說，1901年開創的橋仔頭糖廠雖然現今已經不產糖，但全台的製糖產業外銷曾佔總外匯的7成，那段榮景可在今天的會場上再次感受到，用「婚禮」生產幸福，為每一對戀人展開幸福的第一哩路，將連結獨有的糖廠特色釀製甜蜜」。

好合文創的共同創辦人洪毓伶說，從2019年起，集結各領域的好夥伴一起規畫創辦，取名為「好合」，就是期盼各位夥伴能在百年糖業基地上築夢踏實，希望透過「好合創育坊」跨域促進城鄉合作，連結糖廠特色場域「釀製甜蜜」，促進青年留鄉，創造在地就業機會。