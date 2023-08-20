砂勞越原住民參訪台東，雙方分享傳統美食交流文化。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

砂勞越原住民參訪台東，雙方分享傳統美食交流文化。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

來自馬來西亞砂勞越州立法議員MR YB MIRO帶領67人參訪團今日下午抵達台東伊塔原旅，雙方交流傳統美食與飲食文化。台東縣長饒慶鈴接待時表示，積極打造台東為「南島文化首都」，將獨特原住民族文化和美食帶向國際，雙方加上膚色及語言有些相通，感覺相當親切。

來自砂勞越的原住民參訪團是多元文化、種族的社會，與台灣原住民族同為南島民族一環。該地區主要涵蓋伊班族（Iban）、比達友（Bidayuh）、達雅克（Dayak）、肯亞族（Kenyah）等逾20族群，每個族群保留自己文化傳統，部分砂勞越原住民的生活習慣和語言與台灣原住民相似，例如數字「5」稱為「lima」、「豬」稱為「babu」，飲食文化也有許多相似之處，包括喜好食用野生蕨類、芋頭和樹薯等食材。

砂勞越原住民帶來了當地著名的砂勞越叻砂（Sarawak Laksa），台東金峰鄉歷坵部落及鹿野鄉巴拉雅拜部落也分享傳統美食，彼此分享台東小米酒及砂勞越高粱酒小酌，並在館內圍圈跳舞，增進情感。砂勞越原住民參訪團由3位砂勞越州立法議員MR YB MIRO ANAK SIMUH、MRS YB SIMON SINANG ANAK BADA以及MR YB BILLY ANAK SUJANG，率領地方議員、鄉村族長及族人等，跨足花蓮、台東、屏東、台北等縣市的原住民族部落進行深度的文化交流和互訪。

縣長饒慶鈴提到，今天上午大家到史前博物館參觀，看到館藏及館內人員解說，應該有很深的體驗跟感觸，我們真的像一家人、像兄弟姊妹。

擔任領隊的砂勞越州立法議員MR YB MIRO說，發現台東與砂勞越州當地其實有許多相似之處，希望未來兩地在文化、商業經濟及觀光等，能有更緊密的交流互動，建議台東縣的台東市能與砂勞越州的1個區締結姊妹市增進彼此關係，也歡迎饒慶鈴及台東原住民族人明年6月1日能組團到砂勞越州參加他們的收穫祭典。

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