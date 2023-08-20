獨居老翁因跌倒無力，滿身排泄物，最後由警方與消防人員合力將老翁從山坡下住屋處，以人力徒步扛至山坡上的救護車。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

老翁患有多重疾病，自述跌倒後無法起身，肢體無力，經消防員初步檢查身體無外傷，應無大礙。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

老翁住家位於陡坡下方，救護車無法抵達，最後由員警、救護人員4、5個人合力將老翁抬至山坡上，才順利讓老翁坐上救護車送醫。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎鄉仁壽村交力坪一名老人連續2天沒出門，住處沒點燈，門窗緊閉，鄰居擔心他出事，通報警方到場，經警方破門而入，發現老翁尿失禁呆坐在椅子上，屋內還滿是排泄物，因老翁住家位於陡坡下方，救護車無法抵達，最後由員警、救護人員4、5個人合力將老翁抬至山坡上，才順利讓老翁坐上救護車送醫。

獨居老人2天未出門 疑跌倒尿失禁無力 警消合力扛上坡

瑞里仁壽聯合所昨近中午接獲民眾報案，說鄰居獨居，但已2天沒看到人，擔心可能跌倒受困，警方隨即派遣副所長劉宗學、警員蕭楷融前往該處救援，並通報竹崎消防分隊到場，警方根據鄰居陳述，擔心老翁恐有生命危險，隨即與村民破門入內救援，進屋後發現老翁尿失禁呆坐椅子上，屋內到處是他失禁後遺留的排泄物。

由於老翁患有多重疾病，自述跌倒後無法起身，肢體無力，經消防員初步檢查身體無外傷，應無大礙，但老翁無力已難以自行移動，住家山勢坡度起伏又大，最後由警方與消防人員合力將老翁從山坡下住屋處，以人力徒步扛至山坡上的救護車，而鄰居對警方熱心為民服務精神也深感敬佩。

竹崎分局長閻百川表示，山區獨居老人甚多，交通不便，救援就醫困難，除勤區員警多加關懷外，也呼籲鄰里社區居民間能彼此關照，需要協助請立即報警，以免發生憾事。