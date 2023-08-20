天后「CoCo」李玟生前錄選秀節目《中國好聲音》內幕不斷曝光，李玟為高分卻遭淘汰的學員周菲戈槓上製作單位，怒控賽制不公平，音檔和影片曝光後，周菲戈因第一時間沒有發聲，引來網友砲轟，而周菲戈今（20日）則發長文吐心聲，表示自己已2天沒闔眼，並自責說：「對不起，老師」。
周菲戈中午在微博寫下長文，開頭就說自己已2天沒闔眼，「老師已經走了，太多事情沒辦法報答，我不知道我還有沒有機會成為她的驕傲。」並提到李玟抗議《好聲音》的經過，表示他和王澤鵬在22進11環節晉級，「11進4那一輪，我們是當天下午知道的賽制。那一輪的情形是別的戰隊有三個人，但當時我們戰隊只剩兩個人了。賽制規定，每組的第一名晉級，剩下的人待定參加第二天的晉級賽。我們戰隊只剩兩個人了，失去待定資格。比賽結果，我當時是88.3分，輸給了王澤鵬，被淘汰。之後就發生了大家都知道的事情。」
周菲戈公開和李玟的對話紀錄和音檔，李玟傳訊打氣：「我是完全把你們當成我的孩子呢。你們是有夢想的人，我必須要對你們負責，做我所有的一切去幫你們，因為我曾經也是那個，小女生追求夢想。」還暖心告訴周菲戈：「那就好，他們對你好就行啦，對你不好就告訴我」。
周菲戈回憶初見李玟時，她不只事先做好功課，手上還拿著幾十頁的筆記，李玟還灑脫說：「我喜歡脫鞋，這樣舒服，你也可以，首先要讓自己舒服。」也讓周菲戈感嘆：「這一年以來，我時常會想，其實這一切的起因是不是都是因為我，老師是因為我才發生的一切。沒有我，沒有參加好聲音，是不是老師就會順利的錄製完節目，是不是就不會有之後的那麽多事。對不起，老師。」
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