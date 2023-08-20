Roda（右）跟Bitsaeon實力超群，更預告會帶樂團來一起演出。（華藝娛樂提供）

號召集結已出道男團為名一較高下的韓綜《PEAK TIME》，隨著戰況起伏屢屢締造口碑，最終產生的6組強團，紛紛展開嶄新的演藝行程，除了既定的演唱會外，各組人馬也展開海外巡演，而台灣是繼7月15日VANNER、SEVENUS、M.O.N.T前3團開演後，9月17日集齊後3團TEAM 24：00、DKB、BAE173唯一的海外場。

更令粉絲驚喜的是，由Bitsaeon與Roda組成的M.O.N.T，宣布將於9月9日來台舉行專場演唱會，得知將再次來台北開唱，兩人難掩興奮，在青島生活14年的Roda，一口又順又溜的中文讓大家驚訝不已，完全不用靠翻譯老師協助，就能直接與粉絲交流，但Roda沒忘記幫換帖戰友Bitsaeon一起號召粉絲，行前便笑著說：「我會多教Bitsaeon幾句中文，讓他也能一起加入聊天！大家希望聽到他說什麼？請告訴我！」

繼上次來台一路餵飽、餵滿的行程後，Bitsaeon依然很忠誠的喜愛麵包，而Roda則是想品嚐到更多口味的牛肉麵，保證是「吃貨」的兩人，對上次大家的照顧相當感激，因此格外期待這次又能吃到什麼美食，尤其中秋節進入倒數階段，兩人也對烤肉與月餅表示期待，Roda說：「中秋有團圓之意，就讓我們當天與大家來一個最圓滿的大團圓！」