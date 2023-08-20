民進黨總統參選人賴清德訪美回國後，民調衝破35％，對此，前立委蔡正元示警，這明顯是經由高手操盤，相對的，在野陣營三隻小豬還是整合不了，那從現在開始直到投票日，都是在野陣營的垃圾時間，還是顧好小雞比較實際，讓母雞自生自滅吧！

蔡正元今（20）日披露，他8月17日錢怡君訪問，觀察賴清德訪美的視覺影像，包括彭博社的訪問，都明顯的經由高手操盤，視覺影像比過去好太多，也比其他候選人好很多。他判斷賴清德民調會上漲，最新民調果不其然衝破35%天花板，來到40%。

蔡正元指出，相對的在野陣營三隻小豬，還是整合不了，連一杯咖啡都喝不了，而且各擁支持者互相扯來扯去，也不願正視各自候選人的缺點，敝帚自珍，都只想把自己的缺點，說成別人不團結合作，更不願正視大野狼的優勢，讓賴清德的看好度直逼60%！

蔡正元示警，各個在野陣營再加上一些糊塗的名嘴啦啦隊，像賣藥般吹噓自己支持的候選人，各個候選人還自以爲歲月越來越好。那從現在開始直到投票日，都是在野陣營的垃圾時間，還是顧好小雞比較實際，讓母雞自生自滅吧！