行人零死亡推動聯盟20日在凱道舉行820還路於民大遊行，午後下起大雷雨，支持民眾撐傘力挺。 （鄧博仁攝）

【全程字幕】現身820還路於民大遊行！柯文哲批政府撒幣政策成效差 再舉「2例」呼籲：交通安全不應只是口號、願景 @ChinaTimes

民間團體發起「還路於民大遊行」今天登場，藍綠白三黨總統參選人都到場參與，就「終結行人地獄」提出看法。民眾黨主席柯文哲率先發言，他以台北市執政經歷，談交通改革，並直指「當今政府不可能不做事，但是他們的方法永遠是撒幣」，喊話政府花更多力氣做好一點，現場也獲得不少民眾讚聲。

柯文哲說，今年5月8日三歲余小妹妹在斑馬線發生車禍死亡，余爸爸傷心說到，不曉得下個受害者是不是最親家人或最好朋友，但講完後，昨日有80多歲老先生在斑馬線被撞死，雖然車禍還是會發生，但應該思考，台灣走到這裡，有沒有可以再去改進。

柯文哲指出，日本人口是台灣5倍，但日本在車禍死亡人數比台灣低，若以每10萬人口計算，台灣2021年是12.67，日本是6.1，相差6倍之多，面對問題，當今政府不可能不做事，但是方法永遠是撒幣，先推動第13期道安方案，花了12億元，結果發現花錢後，車禍死亡人數比花錢前高，接著又提出道路品質計畫，斥資309億元，更因應外媒批評「行人地獄」惡名，加碼至400億元。

柯文哲說，以今年1至5月車禍傷亡人數而言，相較去年同期上升13.2，代表「政府不是沒有花錢，只是效果不好」，但人民發生車禍不會去怪政府，常會覺得自己運氣不好。

柯文哲以北市執政經歷稱，北市仰德大道曾出車禍，撞死4人，他跟交通局稱，文大學生每年都發生車禍死亡，若早點做是否可避免很多遺憾，因此要求交通局針對仰德大道做研究，發現5年有700次車禍，經歷5個月整理，，第二年同期再去檢視，車禍傷亡人數下降60％。

柯文哲說，政府不是沒有花錢，但應當更注重統計數字，做一些基礎工作，把道路安全提升，交通安全不應只是口號，不應該只是願景，應當是讓人民感受到安全，政治核心關鍵仍是執行力，相信不會有人希望車禍增加，他希望政府花更多力氣做好一點。