台東1位民眾昨天在東河鄉金樽海邊發現橘色飛行器。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東1位民眾昨天在東河鄉金樽海邊發現橘色飛行器，如今飛行器已經被運離。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東1名空軍退伍的民眾昨天到東河鄉金樽海邊收取捕龍蝦的網，看見1架橘色飛行器在海面載浮載沉，起初以為是無人機，後來發現機身有編號，推測可能是中科院九鵬基地的靶機，通報相關單位處理。

位於屏東九鵬基地的中科院8月16日清晨進行飛彈試射，不過這枚飛彈才剛出海，疑似第2段的推進器沒點火因而墜落在海中，不過國軍並未證實相關訊息。

這名空軍退伍的台東民眾表示，一開始以為是無人機，仔細觀察後認為橘色飛行器可能是九鵬基地的靶機，靶機掉落後，隨著洋流飄流。他已趕緊通報相關單位處理，目前該飛行器已被運離。