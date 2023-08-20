台東金樽海域發現橘色飛行器 疑中科院靶機 16:002023/08/20 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東1位民眾昨天在東河鄉金樽海邊發現橘色飛行器。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東1位民眾昨天在東河鄉金樽海邊發現橘色飛行器。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 台東1位民眾昨天在東河鄉金樽海邊發現橘色飛行器，如今飛行器已經被運離。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 台東1名空軍退伍的民眾昨天到東河鄉金樽海邊收取捕龍蝦的網，看見1架橘色飛行器在海面載浮載沉，起初以為是無人機，後來發現機身有編號，推測可能是中科院九鵬基地的靶機，通報相關單位處理。 位於屏東九鵬基地的中科院8月16日清晨進行飛彈試射，不過這枚飛彈才剛出海，疑似第2段的推進器沒點火因而墜落在海中，不過國軍並未證實相關訊息。 這名空軍退伍的台東民眾表示，一開始以為是無人機，仔細觀察後認為橘色飛行器可能是九鵬基地的靶機，靶機掉落後，隨著洋流飄流。他已趕緊通報相關單位處理，目前該飛行器已被運離。 #中科院 #台東飛行器 #飛彈試射 #屏東 #靶機 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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