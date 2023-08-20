行人零死亡聯盟舉辦的還路於民大遊行今日在凱道登場，副總統賴清德下午近4時抵達會場，並率黨公職上台向群眾致詞。他承諾，將秉持以人為本、智慧科技2原則，並提出落實《道路交通基本法》、中央攜手地方改善全國600個危險路口，及支持台灣行人路權宣言3大承諾，盼2030年交通死亡率降低5成，2040年時結合社會各界力量，達零死亡目標。

賴清德首先感謝群眾冒雨支持，他表示，大家的心都一樣，希望為台灣交通安全盡一份心力，他身為執政黨的一員，也是總統候選人，有責任聆聽人民意見，更有義務未來落實每項寶貴意見，實質改善交通安全。

賴清德說，未來他將秉持以人為本、智慧科技兩大原則，並提出三大承諾，第一是落實政院通過的《道路交通基本法》，本著道安、監理、交通、執法4面向全面改善道路交通安全；第二，承諾未來結合在野黨、執政黨共同努力，中央、地方攜手務實改善縣市交通路況，預計明年年底前，優先鎖定600個危險路口進行改善。

第三，賴清德說，他承諾支持活動方提出的台灣行人路權宣言，預計2030年將死亡降低50％，2040年時結合社會各界力量，達到零死亡目標，盼社會共同努力，也希望社會共同站在一起，隨後親自簽署行人宣言。