微型保險是普惠金融重要一環，其核心精神是讓經濟弱勢家戶也能擁有基本的保險保障。中壽總經理黃淑芬表示，企業社會責任是一項永續的承諾，中壽透過企業文化及精神來體現，長期與全台多個縣市地方政府合作，以捐贈保險費方式推廣微型保險，連續八年獲主管機關表揚，並獲第9屆保險卓越獎「微型保險推展卓越獎」銀質獎肯定，捐贈金額、受保障人數、保障金額逐年成長，111年微型保險累計保費較前一年度成長91％，今年則已提供全國逾10萬名符合條件的弱勢民眾享有微型保險的基本保障，讓微型保險將有溫度的關懷及協助延伸到更多家庭。

微型保險是許多弱勢民眾的第一張保單，因其備用資源較薄弱，相對地承受風險的能力也較低，當急難發生時，微型保險能第一時間張開安全守護網，提供保險金支應當下所需，分擔經濟支出壓力，讓生活維持正常運作。中壽長期推廣微型保險，自103年開辦至112年6月，已協助114個遭遇突發事故的弱勢家庭，在急難時獲得最即時的經濟協助，減少對家庭嚴重的經濟衝擊。