新北多處傳積淹水 侯友宜提醒：雨勢集中在下午2時至5時

因對流雲系發展旺盛，中央氣象局今（20日）對15縣市發布豪、大雨特報，同時對雙北發布大雷雨即時訊息，新北市板橋、三峽等地陸續傳出積淹水災情，新北市長侯友宜下午前往市府災害應變中心瞭解雨勢狀況及應變處置，他強調，雨勢集中在下午2時至5時，會密切觀察雨勢變化。
侯友宜表示，今下午2時起，新北市板橋、三峽、新店、新莊等地下起短延時強降雨，板橋時雨量達45毫米、三峽高達57毫米，雨勢集中在下午2時至5時，提醒民眾要多加小心，市府會做好密切觀察。
因對流雲系發展旺盛，中央氣象局今（20日）對15縣市發布豪、大雨特報，同時對雙北發布大雷雨即時訊息，新北市板橋、三峽等地陸續傳出積淹水災情，新北市長侯友宜下午前往市府災害應變中心瞭解雨勢狀況及應變處置，他強調，雨勢集中在下午2時至5時，會密切觀察雨勢變化。
侯友宜表示，今下午2時起，新北市板橋、三峽、新店、新莊等地下起短延時強降雨，板橋時雨量達45毫米、三峽高達57毫米，雨勢集中在下午2時至5時，提醒民眾要多加小心，市府會做好密切觀察。
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