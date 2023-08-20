桃園大廟景福宮20日舉行成年禮，成年學生鑽轎腳祈福。（賴佑維攝）

桃園大廟景福宮20日舉行成年禮，有300多名滿16歲學生參加。主委簡征潭說，早年台灣各地多有讓孩子給神明認「契子」習俗，滿16歲時會到廟宇還願，逐漸演變成傳統。副市長蘇俊賓說，成年代表享有不同的權力與義務，也將背負更多責任的意涵。

300多名學生在家長陪伴下，20日在景福宮廟埕參與成年禮，學生們謝神恩、鑽轎腳、還願及感謝父母親，不少親子相擁而泣。蘇俊賓說，首次參加成年禮是在台南，如今桃園已舉辦第3年，覺得相當感動。蘇也說，主角不只是孩子，陪伴孩子長大的父母，也是成年禮的主角。

立委萬美玲在儀式中也頻頻拭淚，她致詞也說，自己曾答應孩子參加幼兒園為母親洗腳的活動，事前孩子問了4、5次，自己每次都答應一定會到，最後因行程遲到，孩子嚎啕大哭。萬說，後來再忙也要陪伴孩子成長。也以此例指爸媽看到孩子長大，有非凡的意義。

簡征潭表示，早年孩子成長不易，父母為了讓孩子平安成人，會到大廟請神明認孩子為「契子」，也就是養子、養女。當時孩子還要用古錢或銀牌，以紅線串起掛在脖子上，直到成年後要到廟裡脫下還願。20日的儀式中，孩子的識別證有古錢模樣，也是同樣涵義。