84歲的李陳滿（中）獨居7年多，女兒李嵐潔、女婿陳緯豪帶著她出門當志工。（張亦惠攝）

台中市65歲以上老年人口逾43萬人，列冊獨居老人有3559人，社會局今年首度組成60人的志工訪查隊「尋找社區老朋友」，其中有5位70歲以上的「銀髮志工」，20日由社會局長廖靜芝授旗成軍。社會局表示，目標是年底前完成1200名獨居老人需求調查。

廖靜芝說，因應65歲以上獨居長輩逐年增加，為了強化獨居老人關懷支持服務，社會局委託社團法人全成社會福利基金會，針對戶籍為單獨生活戶，且有福利身分之長輩，進行家戶訪查及需求評估，確認長輩實際居住樣態現況及服務需求。

今天成軍的單獨生活戶訪視志工隊中不乏銀髮志工，其中84歲的李陳滿獨居7年多，女兒李嵐潔、女婿陳緯豪帶著她出門當志工，還曾帶服務的獨居老人一起到拉拉山玩；85歲的張賴金錢則從2015年就擔任社區發展協會志工，協助煮飯、挑菜；83歲王潘秀梅3年多前丈夫去世後獨居，出門交朋友、幫助身體不好的人讓他心情好起來。

他們都經過專業培訓，到家戶訪查時也會穿著訪視員專屬背心，配戴印有社會局鋼印的訪視證，希望帶給被訪視者安全感，利於訪視工作推動。

廖靜芝表示，許多65歲以上長輩並非立即需要服務，但未來體力下降後需求就會出現，透過訪查，掌握獨居長者的狀況，未來需要服務時，社會局也能以最快速度介入，今年目標完成1200位獨居老人訪視。

全成基金會董事長聶玉美表示，感謝這麼多關懷社區長者的志工加入訪視調查行列，盼藉由訪查滿足單獨生活戶老人在社區的居住需要。這項調查在全市29行政區進行，目前豐原區、后里區、外埔區、霧峰區都還缺訪查員，希望能有更多人加入訪查行列。