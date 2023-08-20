苗栗縣政府舉辦的「漁你同樂.2023苗栗海洋觀光季」，19日晚在苑裡鎮苑港漁港盛大舉行，音樂晚會邀請知名影視歌星獻唱，吸引不少民眾和粉絲爭相觀看。縣長鍾東錦、議長李文斌、立委陳超明等地方政壇人士，冒著大雨熱烈參與；鍾縣長肯定音樂觀光季活動有一定的活動功效和意涵，期望將海線鄉鎮的漁港風情與海岸線魅力帶給全國人民。

農業處指出，為積極推廣苗栗海景之美、農漁業、永續發展環保概念，縣府已連續10年以上舉辦海洋觀光音樂季系列活動，今年特別規劃在苑港漁港舉辦一系列精采活動，期望將海線鄉鎮的漁港風情與海岸線魅力帶給全國人民，晚會有農漁特產攤位、有獎徵答，更請來知名歌星黃明志、琳誼、巴大雄、蔡佳麟等現場演唱。

音樂晚會登場，縣長鍾東錦率領秘書長陳斌山和所有局處長出席，議長李文斌也率領多位縣議員共襄盛舉，立委陳超明、苑裡鎮長劉育育、通霄鎮長張可欣和苑裡在地代表和里長等人也出席。不過，天公不作美，晚會多次降下間歇性暴雨。

縣長鍾東錦說，觀光季活動音樂晚會輪流在竹南、後龍、通霄和苑裡4個海線鄉鎮舉辦，希望將竹南崎頂、後龍好望角、通霄媽祖和落日大道、苑裡藺草館等特色景點，以及豐富的文化意涵介紹給全國人民，讓海線居民以住在海線、以苗栗人為榮，活動會繼續長長久久舉辦，縣府更感謝台電、中油和台鹽等公司贊助經費。

農業處說，苗栗為全台第一個慢魚運動的先軀者，以苗栗漁村的理念來出發「懂魚、知魚、學會吃魚、會說魚的故事」，並選用小農食材、海線的在地食材，品嘗海鮮，又能共同保護全球海洋生物及生態，達到守護海洋並創造經濟效益。