「還路於民」大遊行今（20）日於凱道登場，國民黨總統參選人侯友宜、民進黨參選人賴清德與民眾黨參選人柯文哲皆受邀出席。對此，前台南縣長蘇煥智痛批，民進黨政府已執政8年，但交通成績卻如此不堪，這是不負責任、無能的具體表現。

蘇煥智今在臉書發文表示，今天的遊行是由「行人零死亡推動聯盟」發起，目的是要讓社會各界及政府，能再度重視台灣「行人地獄」問題。他指出，過去10年台灣每年行人死亡數增加了9%，對照全世界行人死亡數平均下降12%，可說是遠遠落後。

此外，台灣每10萬人車禍死亡人數為12.1-12.7人，是OECD（經濟合作暨發展組織）國家的4到6倍，一些國家的觀光指南更特別提醒，台灣的道路交通事故多，蘇煥智直呼，這真是讓台灣丟臉丟到國外，「難怪台灣會被稱為『行人地獄』」。

蘇煥智直言，民進黨完全執政近8年，交通安全成績卻如此不堪，這是不負責任、無能的具體表現，且也與聯合國在2020年提出的「2030全球道路死傷減半」目標背道而馳，更完全看不到歐盟「2050交通零死亡目標年」的車尾燈。

蘇煥智也提到，主辦單位在8月9日發表的「台灣行人宣言」六項願景，以及遊行的五大訴求，都是值得大家支持，他希望，台灣的交通安全能夠跟上聯合國及歐盟的指標，達到2050「交通零死亡」的願景。