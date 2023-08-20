中國房地產商接連爆雷，SOHO中國在中期業績公告中表示，其子公司「北京望京搜候房地產」拖欠土地增值稅連相關滯納金人民幣19.86億元（約新台幣87億元），導致集團部份借款可能出現交叉違約。

中國媒體上觀新聞報導，18日SOHO中國發布2023年度中期業績公告，指旗下「北京望京搜候房地產有限公司」2022年8月收到當地稅務機關的稅項繳納通知，要求在2022年9月1日前支付望京SOHO項目塔1和塔2的相關土地增值稅17.33億元，自稅款滯納之日起，按日加收滯納稅款萬分之5的滯納金。

公告表示，於2023年6月30日已支付土地增值稅3060萬元，尚有19.86億元的土地增值稅和相關滯納金未被償付。

SOHO中國在公告中稱，土地增值稅的滯納，導致集團於2023年6月30日合計42.32億元的銀行借款本金可能出現交叉違約。交叉違約借款本金為42.32億元，利息為1057.6萬元，其中包括原合約約定還款日2024年6月30日之後到期的借款。

由於可能會被各自的借款人要求立即償還，因此於2023年6月30日將其重新分類為流動負債。

SOHO中國還在公告中提到，根據稅收徵收管理法，當地稅務機關可能採取其他強制措施，包括但不限於扣押、查封、依法拍賣或變賣相關物業，以及就滯納土地增值稅處以不繳或者少繳的稅款50%以上、5倍以下的罰款。

SOHO中國稱，集團已持續與當地稅務機關就尚未償付的土地增值稅和相關滯納金展開溝通，並就具體償付計劃達成一致，將繼續處置若干商業物業，用以償付部分土地增值稅。

SOHO中國表示，在相關政府機構和稅務機構的支持與配合下，已完成25套商業物業的銷售，並會在之後的指定時間內進一步償付700萬元稅款。

截至今年6月30日，SOHO中國的現金及現金等價物約6.27億元，銀行貸款及其他貸款約160.46億元，總負債約315.19億元，總資產約689.2億元。

SOHO中國稱，2023年下半年機遇與挑戰並存，集團將繼續貫徹穩健的經營策略，加大力度與措施，提升集團整體物業出租率和經營性現金流穩定。隨著政府推出各項促進經濟發展政策措施，市場活躍度將逐步回升，重振下半年寫字樓市場。

截至8月18日收盤，SOHO中國港股股價為每股1.16港元，最新市值為60.31億港元（約新台幣246億元）。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1120820