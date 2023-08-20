820還路於民大遊行 侯友宜喊：車讓人天經地義

行人零死亡推動聯盟20日在凱道舉行820還路於民大遊行，午後下起大雷雨，支持民眾還是撐傘到場力挺。 （鄭任南攝）

民間團體發起「還路於民大遊行」今天登場，藍綠白三黨總統參選人都到場參與，就「終結行人地獄」提出看法，輪到國民黨發言時，立委游毓蘭疑為等總統參選人侯友宜率先發言，她提及，台灣交通安全已經刻不容緩，要把責任交給下一任總統侯友宜後，台下開始出現噓聲。

游毓蘭說，台灣交通安全已經刻不容緩，已經不能再等，中華民國台灣在號稱經濟起飛後，交通安全會被國際媒體訕笑為行人地獄，鄰國日本在1970年代，有將近1萬6800人死在路上，但因後續推出交通安全基本法，現在一年死不到3000人，因此要把這樣的責任交給下一任總統侯友宜。

游毓蘭發言完畢後，侯友宜隨即上台發表看法，但台下出現零星噓聲，侯友宜說，台灣交通安全面臨史無前例嚴峻挑戰，須要痛定思痛，不斷檢討改進，他希望下一代有更安全更理想的環境，因此特別前來報告，希望從交通法規、都市計畫、交通工程等重新檢討。

侯友宜說，他今日要回應民間團體還路於民五大訴求，這些訴求一定要做到，因為現階段人車不分，混淆整個交通空間，而不合時宜的交通號誌、標誌、標線也須同時檢討，落實改善，「車讓人、強讓弱，這是天經地義」，希望人本環境交通不是只有規範規矩，還要顧及品德修養，大家下了車都是行人，行人好、台灣會更好，盼讓人本環境交通擺脫惡名。