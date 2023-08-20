近日一名聽障金牌國手於返台航班中猝死，法醫相驗初步研判死因為心血管病變。對此，義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑指出，與心臟有關的猝死稱為心因性猝死，其好發時間點為凌晨6點和中午；此外，星期一也是較常發生的日子。他並列出6種可能的警告徵兆，如冒冷汗、心悸等，然而不幸的是，幾乎半數患者在失去意識前是沒有症狀，因此平常應該要注意生活方式。

洪暐傑在臉書粉專「洪暐傑醫師的愛講空間」發文表示，心臟有關的猝死稱為心因性猝死，是因為心臟停止跳動或是心臟打出的血液不夠，無法維持血液循環以及身體持續運作，造成死亡。他提到，根據統計，台灣人發生心因性猝死的機率大約是每1萬人中有5人有危險，男性風險高於女性，而發生的時間點高峰是在凌晨6點和中午；另外，星期一也是發生心因性猝死較多的日子。

洪暐傑進一步提到，心血管原因所導致的猝死，在發生前可能的徵兆症狀包含，胸痛、胸悶、胸口不適；呼吸喘、急促；全身無力、快暈倒的感覺；心悸；冒冷汗；頭暈、嘔心想吐。

洪暐傑說明，過去的研究發現，通常猝死是發生在徵兆出現後的1小時內，因此一旦有危險徵兆，要盡快就醫評估。但值得注意的是，他說，幾乎一半的病患在失去意識前是沒有症狀，因此平常應該要注意生活方式，注意和心因性猝死有關的危險因子，包括家族有心血管疾病、抽菸、高血壓、高血脂、肥胖、糖尿病、不太動的生活模式等。

至於該如何避免心因性猝死？洪暐傑表示，最有效的方式就是要去除掉與猝死有關的危險因子，包括，控制好膽固醇與血糖；控制體重於標準範圍；每周運動3次以上，最好累積達150分鐘以上；控制好血壓；每日5蔬果；戒菸。

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