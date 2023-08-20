今年開辦銀行增加，富豪財管業務競爭激烈，客戶數與總資產管理規模皆年成長98％。截至7月底總客戶數達5,867人，較去年同期年增2901人或98％，7月底總資產管理規模為7,568億元，年增3,737億元或98％。

銀行局副局長林志吉指出，7月國銀高資產財管AUM較去年大舉成長，第一是因去年開辦家數較少，去年7月時僅有7家銀行開辦，今年7月已有9家開辦；第二，開辦的9家銀行持續砸下資源推動高資產財管業務，包含培養更多高資產財管專業人才、加強自行開發商品的設計能力、配置較多資源在資訊系統提升上等。

國銀7月的戰況出現變化，以AUM來看，第一名是冠軍寶座仍是中信銀，7月以總資產管理規模1,538億元鞏固住寶位；第二名為合庫銀，7月以總資產管理規模1442億元一舉超車兆豐銀，但雙方差距也僅有34億元。

金管會2020年推出財管2.0方案，開放銀行申請資產超過億元高資產客戶財管業務，截至7月底已有9家國銀開辦，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫銀、瑞士銀行台北分行、玉山銀、北富銀。