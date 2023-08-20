台74線快速道路32.7K處日前出現疑似拖吊車輛一車載運3輛轎車行駛在路上，其中拖吊車上有兩台轎車相疊的，後面還拖著一輛銀色轎車，民眾看到驚嚇連連，直呼「用生命在載」並錄下影片PO上抖音；警方表示，目前尚未接獲民眾報案檢舉，將積極調閱監視器追查車主到案。

台74線快速道路32.7K處日前有疑似拖吊車輛，一車載運3輛轎車行駛在路上，其中拖吊車上有兩台轎車相疊的，後面還拖著一輛銀色轎車，畫面看起來相當危險，民眾看到直呼「人外有人、天外有天，用生命在載，是高手中的高手」

民眾錄下影片PO上抖音，引發網友討論，紛紛留下「好危險」、「要錢不要命」、「請問這種可以檢舉嗎」、「你不怕死我很怕」等語，都覺得太危險，也有民眾揶揄「不拚難賺錢」、「一天工資有了」。

台中市警察局霧峰分局表示，有關民眾於社群媒體分享短視頻疑似拖吊車於台74線快速道路32.7K處一案，目前警方尚未接獲民眾報案檢舉，將積極調閱監視影像確認違規時間及車輛，通知車主到案說明。若有違反汽車載貨相關規定，依道路交通管理處罰條例第30條，可處新台幣3000至1萬8000元以下罰鍰。

霧峰警分局也呼籲，民眾勿貪一時方便，而有超重、超長、超寬、超高情形、並應將貨物固定穩妥，勿影響其他用路人安全。