Kodai Senga's 2Ks in the 7th. pic.twitter.com/dud6rwcM0u — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 20, 2023

大都會賣掉手上2張投手雙王牌後，輪換陣容就以日籍強投千賀滉大最為可靠，20日他繳出6局失3分優質先發，加上大都會打擊大爆發，最終以13比2讓紅雀折翼，千賀滉大以新人身分拿下今年第10勝。

前役交戰強敵勇士演出6局失3分優質先發，千賀滉大近期取得2連勝，20日深入敵營挑戰紅雀，千賀前3局罕見沒有投出三振，但也力保不失，直到第4局被艾瑞納多（Nolan Arenado）炸裂1發陽春彈，最終也只丟這1分，送出5次三振，並製造多達10個滾地球出局，包含2次雙殺打，自責分率下降為3.19，排在國聯第5。

大都會打線給了13分強力支持，沃格巴克（Daniel Vogelbach）5局上震撼全場的滿貫炮，打得紅雀老將、過去曾效力日職讀賣巨人隊的麥可拉斯（Miles Mikolas）暈頭轉向，千賀滉大輕鬆拿下本季第10場勝投，也是大都會陣中首名達成雙位數勝投的球員。

千賀滉大旅美第一年進帳10勝，上一位做到的日本球員是2016年道奇的前田健太。大谷翔平新人賽季因右前臂拉傷，季中休養近3個月才復出，最終只留下4勝2敗戰績，去年大谷翔平才首度突破雙位數勝投，成為「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後，首位寫下單季10勝10轟的球員。