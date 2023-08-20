由南北上的颶風希拉里（Hilary）即將在美西時間今（20）日下午登陸南加州的聖地牙哥，加州州長已於19日宣布南加州進入緊急狀態，希拉里登陸時預計可能已降為熱帶風暴，將是84年來首個登陸加州的熱帶風暴，同時也預測是加州「史上最潮濕的熱帶氣旋」。希拉里目前已在墨西哥北部釀成災情，當地洪荒爆發，一名男子被沖入海中喪命。

The massive floods due to heavy rains and passing Hurricane Hilary in Santa Rosalía of Baja California, Mexico 🇲🇽



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綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社等報導，颶風希拉里目前已從2級降為1級，預計20日下午登陸南加州的聖地牙哥，加州州長紐松（Gavin Newsom）辦公室昨（19）日宣布，南加州地區進入緊急狀態，以動員資源支持當地因應及災後行動。

預計希拉里登陸南加州時將進一步降為熱帶風暴，若果真如此，它將是84年來首個登陸加州的熱帶風暴。儘管可能降為熱帶風暴，希拉里仍可能帶來3至6英吋（約7.6公分至15.2公分）的降雨，部分地區的降雨量甚至可能達到10英吋（約25公分），同時吹起破壞性巨風，導致居民停電，當局預測，希拉里仍可能為西南部帶來「災難、危及性命的洪災」，影響最大的時間點落於周日至周一。

圖為希拉里19日侵襲墨西哥北部下加利福尼亞（Baja California）半島。（圖／路透社）

紐松辦公室指出，希拉里將是「州史上最潮濕的熱帶氣旋」，州長辦公室緊急服務辦公室主任沃爾德（Nancy Ward）警告，它可能是「十多年來襲擊加州最具破壞力的風暴之一」。

希拉里目前已在墨西哥北部下加利福尼亞（Baja California）半島的沿海城鎮聖羅薩利亞（Santa Rosalia）釀成災情，當地暴洪，大量夾雜泥土的滾滾洪水淹進道路，沖走大樹，畫面相當駭人。南下加利福尼亞州（Baja California Sur）也有一家五口在過溪時被沖進大海，造成一名男子喪命。