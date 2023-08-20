刑事局提醒，別被假愛情交友詐騙。（本報資料照片）

警政署統計，2023年1月至7月「假愛情交友」詐騙手法被害件數，佔整體詐欺案件3.8％，為詐騙排名前5名的詐騙手法，被害案例常發生高額財損，不僅騙走被害人的感情，也騙走被害人的大量積蓄。近期又有熟女被詐騙集團假冒的伊拉克軍醫，騙走價值新台幣200萬元的比特幣。

警方調查，年約50歲從事電子科技業的楊小姐，7月間臉書收到交友邀請，對方自稱「張偉」是一名伊拉克軍醫生，楊小姐對該名醫生背景深深吸引，雙方隨即加LINE聊天，該醫生告知因近期表現不錯，伊拉克政府贈送他美金200萬元，但因戰爭期間銀行未營業，會透過寄送快遞方式交付。

對方又稱，因寄送現金需先繳納稅金，且只能使用虛擬貨幣（比特幣）繳納，請求楊小姐先幫忙墊付稅金，表示拿到現金後再奉還，且承諾15個月後返台會當面答謝，楊小姐因深陷情網便聽從指示購買比特幣，並轉入指定錢包，經家人發現告知後才知遭詐，計遭騙200萬元。

另名住北部地區約30歲從事國際貿易的葉小姐，5月間臉書邂逅自稱馬來西亞建築工程師，葉小姐認為與外籍人士聊天可增進外語能力，便互加好友，雙方交流近一個月之久，對方突然告知因購買工程機器遭港務局追繳清關費，公司所開支票還不能兌換，陸續向葉小姐借了100萬元。

對方並告知在台灣的贊助廠商，會把將原本要給公司款項，會先轉入葉小姐帳戶，扣除原本借款後將剩餘資金拿去購買比特幣再轉入指定錢包，葉小姐便聽從指示操作，隨後不僅名下銀行帳戶遭警示，連原本借出的100萬元都無法拿回。

刑事局預防科指出，詐騙集團常透過交友軟體及社群軟體隨機加好友，藉盜取帥哥美女照及每日噓寒問暖，讓民眾產生戀愛感覺，待放下心防再進行詐騙。警方提醒，網路交友務必保持警惕、不要輕易透漏個人訊息、提防急迫的金錢需求、核實對方身分、不要隨意匯款。警方說，七夕情人節將近，交友過程需保持冷靜，不要被虛擬愛情沖昏頭。