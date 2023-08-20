雲林縣府2020年引進零廢棄資源化系統（簡稱Z.W.S），把廢棄物轉換為俗稱「燃料棒」的衍生燃料（RDF-5），售予國內業者作為鍋爐燃料摻配使用，但國內使用者有限，雲林縣審計室建議縣府積極開拓市場，並向中央機關尋求協助，落實循環經濟政策。

雲林縣府2020年投入約1億7000萬經費委託建置操作「零廢棄資源化系統」，利用生物機械分選處理技術將垃圾轉製成衍生燃料（簡稱RDF)，產製率約35％至40％，做成條狀物（RDF-5) 以利運輸。

審計室報告指出，ZWS生產的衍生燃料RDF5銷售受限，以致零廢棄資源化系統無法全力運轉，據稱招售標案多次流標，是因國內使用業者有限，現行法規尚無針對運用RDF再生能源訂定相關獎勵所致。

審計室建議，雲縣府應將推動成果適時提供中央相關機關進行跨域合作，盤點國內潛在使用者，並循行政程序向中央機關尋求協助，完備相關法令規範，推廣廢棄物資源化。

審計室說，環保署2020年網站公告已研訂「固體再生燃料製造技術與品質規範」，媒合既有工業鍋爐獲水泥窯使用符合規範的SRF（固體再生燃料）作為提替代燃料，並輔導興設專用爐或設施。

雲林縣府表示，今年已獲環保署補助再採購全台第一套歐洲原裝的全移動式垃圾機械分選產製SRF（固體再生燃料）系統，產製率達50％至60％，這套系統產出的固體再生燃料符合台塑六輕燃煤系統使用需求，能降低燃煤量與減少二氧化碳排放量。

雲林縣長張麗善表示，這套系統包括大型家具、彈簧床、大型沙發、可燃性的建築物廢棄物都能透過產製固體再生燃料，打包後更可妥善運輸與保存，感謝環保署大力支持，目前這套系統在斗南垃圾掩埋場運作中。