高雄市一名游姓傳產東事與其10年看護朱姓女子日久生情，後逐漸發展為同居情侶關係，朱女期間甚至以「游太太」對外自稱。游董2006年罹患肺癌，臥病期間認識看護朱女。後直至游董病逝，子女方才醒覺朱女盜走父親存款，因此提告詐欺、偽造文書。一、二審皆判朱女徒刑2年，然高雄高分院更一審時，卻認定游董委請朱女協助處理財產問題時，意識仍然清醒，最終判朱女無罪。

根據判決書，子女並不否認父親與看護這段黃昏戀關係，甚至能默認於看護以「游太太」對外自稱。然而，子女卻認為，看護於父親臥病時意識不清，趁機吞併其18張定存，將4658萬匯入自己帳下；另，農會行員當時先察覺異樣，因此聯繫子女並親自赴院想向董事本人確認，卻發現方式人已經意識不清，全程僅能以微笑、點頭示意。

該名農會行員主張，看護雖有提出約定書，以此證明代理權；農會仍要求看護將4658萬元金額轉回董事帳下，朱女亦隔日照辦。

一、二審時，法官認為董事處於意識不清之狀態而簽下朱女呈上的約定書，全案經最高法院發回更審。高雄高分院經審理，經調查，子女知悉父親將款項轉移看護後，曾請醫師診斷父親意識，此份診斷亦能證明父親是處於意識清醒的狀態下將款項轉移看護。

綜合以上事證，合議庭認定，此案本於「無罪推定」、「罪疑唯輕」之刑訴原則，無法證明朱女犯罪事實，然原審不察，即將被告認為論罪科刑之判決，尚有違誤，因此撤銷原判決，最終改判看護無罪.全案仍可上訴。